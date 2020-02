Keine Ferienfreizeit „Klein Sankt Augustin“ : Mittelalterstadt in Sankt Augustin fällt im Sommer aus

Sankt Augustin. Die Ferienfreizeit „Klein Sankt Augustin“ findet diesen Sommer nicht statt. Die Träger müssen sich nach der Umstrukturierung laut Stadt neu aufstellen.

Ein Mittelalterprojekt wird es in diesem Jahr in Sankt Augustin nicht geben. Wie die Stadt auf GA-Nachfrage mitteilte, fällt die Ferienfreizeit „Klein Sankt Augustin“ in diesem Sommer aus. Hintergrund ist laut Pressestelle die Neustrukturierung der Trägerlandschaft der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Vier weitere Träger sind in Sankt Augustin noch an Bord. So betreut der Verein Hotti das Café Léger, den Stadtteilladen Johannesstraße und das Hotti in Birlinghoven. Die Jugendfarm Bonn hat die Trägerschaft der Spieleinsel und des Abenteuerspielplatzes übernommen. Die Katholische Jugendagentur ist für das Juheisa in Menden und die Offene Tür in Meindorf zuständig, der Kinderschutzbund ist weiterhin Träger der Startbahn.