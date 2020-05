Einrichtung steht unter Quarantäne : Corona-Fall in Sankt Augustiner Flüchtlingsunterkunft

Corona-Fall in Sankt Augustiner Flüchtlingsunterkunft

Die Zentrale Unterbringungseinrichtung des Landes in Sankt Augustin. Foto: Martina Welt

Sankt Augustin In der Zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes NRW für Flüchtlinge in Sankt Augustin gibt es einen bestätigten Corona-Fall. 500 Menschen leben hier auf engem Raum miteinander.

Landrat Sebastian Schuster berichtete Donnerstagmittag in der Telefon-Pressekonferenz des Rhein-Sieg-Kreises, dass die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes NRW für Flüchtlinge in Sankt Augustin nach einem bestätigten Corona-Fall unter Quarantäne stehe. Die Geflüchteten dürfen das Gelände an der Alten Heerstraße nicht verlassen.