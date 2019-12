Paul-Gerhardt-Straße in Niederpleis : Dachstuhl von Rohbau in Sankt Augustin ausgebrannt

Die Feuerwehr ist in Sankt Augustin im Einsatz. Foto: Alf Kaufmann

Sankt Augustin Die Feuerwehr war am Donnerstagabend in Sankt Augustin im Großeinsatz: In einem Rohbau in der Paul-Gerhardt-Straße war aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen.

Von general-anzeiger-bonn.de

Aus noch ungeklärter Ursache ist am frühen Donnerstagabend ein Feuer in einem Häuser-Rohbau an der Paul-Gerhardt-Straße in Sankt Augustin-Niederpleis ausgebrochen - das Dach stand lichterloh in Flammen. Auch der Dachstuhl eines Hauses, das direkt dahinter, an den Rohbau anschließend steht, brannte. Gefahr für Menschen bestand nicht, es befand sich niemand im Haus.

Die Feuerwehr ist aktuell in Sankt Augustin im Großeinsatz. Was wir bislang wissen: https://t.co/4D0PUbEciD pic.twitter.com/zbtXgPYzxx — General-Anzeiger (@gabonn) December 19, 2019

Bei der Leitstelle der Polizei gingen gegen kurz vor 18 Uhr gleich 15 Anrufe ein, die das Feuer meldeten. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr erhöhte daraufhin die Alarmstufe und löste Stadtalarm aus.

Den Brand, den sie von einer Drehleiter aus löschten, hatten die Einsatzkräfte dann relativ schnell unter Kontrolle. Gegen 18.15 Uhr meldeten sie: Feuer unter Kontrolle. Wie ein Feuerwehrmann vor Ort sagte, kam den Löschkräften dabei zugute, dass das Feuer in dem Rohbau wenig Möglichkeiten hatte, sich auszubreiten - Möbel oder ähnliches standen nicht in ihm. Teile des Rohbau-Dachgeschosses stürzten auf den Bereich vor dem Haus - beide Dachstühle sind vorerst unbewohnbar. Für abschließende Nachlöscharbeiten gingen die Wehrleute unter Atemschutz in das Gebäude. Was den Brand auslöste, ist noch unklar.