Flüchtlingsunterkunft in Sankt Augustin : Bezirksregierung widerspricht Darstellungen von Bewohnern

Sankt Augustin Laut einer Sprecherin der Bezirksregierung Köln herrschen auf dem Gelände der Flüchtlingsunterkunft in Sankt Augustin „höchste Hygienebedingungen“. Die Bewohner leben dort nun in sieben Kohorten.

Ein anderes Problem, das die Geflüchteten ansprachen, war die fehlende Ausstattung der Zimmer mit Steckdosen, wo sie ihre Handys laden können. Deshalb gab es in den Gemeinschaftsräumen immer ein ziemliches Durcheinander mit den Dutzenden Ladekabeln. „Es wurden zu diesem Zweck weit mehr als 100 leitungsstarke Powerbanks angeschafft und den Bewohnern zur Verfügung gestellt, um den eine zusätzliche und unproblematische Möglichkeit des Aufladens der Handys über den ganzen Tag im Zimmer zu ermöglichen“, so Nolte. Vor Ort ist zu erfahren, dass auch dies wieder zu Ladestaus an den Steckdosen führe. Nun werde überlegt, ob die Bewohner beim Personal am Infostand volle Powerbanks gegen leere austauschen.

Wie Nolte weiter ausführt, gibt es in der ZUE aktuell insgesamt sieben Kohorten. Die Gruppe der allein reisenden Männer sei in zwei Kohorten aufgeteilt worden: In der Kohorte 1 leben neu erkrankte plus fraglich positive Bewohner, in der Kohorte 2 Positive, die noch nicht aus der Quarantäne entlassen werden dürfen, da diese aufgrund anhaltender Symptomatik verlängert wurde. Kohorte 3 besteht aus Genesenen plus Kontaktpersonen 1 und deren Familienangehörigen. In der Kohorte 4 leben ausschließlich negativ getestete Familien und Frauen. Kohorte 5 besteht aus negativ getesteten allein reisenden Männer und Kohorte 6 aus negativ getesteten allein reisenden und bereits genesenen Bewohnern. In der Kohorte 7 wohnen ausschließlich Genesene.