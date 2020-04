Coronavirus in Sankt Augustin : Bewohner des Altenheims St. Monika werden in andere Einrichtungen gebracht

Symbolfoto. Foto: dpa/Jonas Güttler

Sankt Augustin Nachdem sich im Altenheim St. Monika in Sankt Augustin zahlreiche Mitarbeiter und Bewohner mit den neuartigen Coronavirus infiziert haben, werden nun Senioren in andere Einrichtungen gebracht. Am Freitagnachmittag waren deshalb auffällig viele Rettungswagen unterwegs.

Zahlreiche Rettungswagen sind am Freitagnachmittag unterwegs zum Altenheim St. Monika in Sankt Augustin, um Bewohner in andere Heime des Betreibers CBT oder ins Krankenhaus zu bringen. Wie zuvor berichtet ist dort so viel Personal erkrankt oder in Quarantäne, dass am Donnerstagabend Katastrophenhelfer von Maltesern und DRK kurzfristig die Betreuung der Senioren übernehmen mussten.

Nach Angaben von Landrat Sebastian Schuster, der am Freitag bei zwei Sitzungen des Krisenstabs dabei war, sollen vor allem die Mieter des Betreuten Wohnens in ihren Wohnungen bleiben. Mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Bewohner werden in die Krankenhäuser der Region gebracht, die laut Schuster genug Kapazitäten für Corona-Patienten frei haben.