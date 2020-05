Ausbau der S13-Strecke : Unterführung am Bahnhof Menden wird gesperrt

Unterführung am Bahnhof Menden wird gesperrt

Die Unterführung am Bahnhof Menden soll kurzzeitig gesperrt werden. Foto: DB AG

Menden Die Unterführung am Bahnhof Menden soll vom 16. bis zum 18. Mai komplett gesperrt werden. Auch die Linien 540 und 640 sind von der Sperrung betrofffen. Der Grund dafür sind Arbeiten an der Strecke für das Projekt S13.

Wegen Bauarbeiten wird die Unterführung am Bahnhof Menden sowie der Meindorfer Straße vom 16. Mai um 21 Uhr bis zum 18. Mai gesperrt. Wie die Stadtwerke Bonn mitteilten, ist der Grund für die Absperrung der Ausbau der Strecke für das Projekt S13 .

Die Buslinie 540 in Richtung St. Augustin Zentrum verkehrt aus diesem Grund nur zwischen den Haltestellen „Menden Bahnhof“, „Menden Markt“ und „St. Augustin Zentrum“. Die Fahrgäste, die nach Sankt Augustin fahren wollen, können mit der Buslinie 640 bis „Menden Markt“ fahren - und dort in die Linie 540 umsteigen.

Die Busse in Fahrtrichtung „Bonn Hauptbahnhof“ fahren für die Zeit der Sperrung ebenfalls nur zwischen besagten Haltestellen. Wer nach Bonn fahren möchte, kann laut Mitteilung ab „Menden Markt“ in die Buslinie 640 in die Fahrtrichtung Bonn ausweichen.