Wegen Bombenentschärfung in Köln : Asklepios Kinderklinik wurde kurzfristig zur Notunterkunft

Sankt Augustin Die Asklepios Kinderklinik ist diese Woche zur vorübergehenden Notunterkunft geworden. Wegen einer Bombenentschärfung in Porz mussten mehrere junge Patienten aus Köln verlegt werden. Unterdessen ist die Zukunft der Sankt Augustiner Kinderklinik nach wie vor ungewiss.

Die Asklepios Kinderklinik in Sankt Augustin ist über Nacht zur Notunterkunft geworden. Fünf Kinder aus dem Krankenhaus Porz am Rhein in Köln wurden am Dienstagnachmittag mit Krankenwagen nach Sankt Augustin gebracht. Hintergrund: Am vergangenen Freitag war in der Nähe der Kölner Klinik ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das Krankenhaus musste wegen der Entschärfung am Dienstag und Mittwoch evakuiert werden.