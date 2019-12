Polizei regelt Verkehr : Ampelanlage an der B56 in Sankt Augustin ausgefallen

(Symbolfoto). Foto: Julian Stratenschulte

Sankt Augustin In Sankt Augustin ist die Ampelanlage an der B56/Ausfahrt A560 am Sonntagabend ausgefallen. Die Polizei ist vor Ort, um den Verkehr möglichst staufrei zu regeln.

An der Kreuzung B56/Am Bauhof/ Einsteinstraße in Sankt Augustin ist am Sonntagabend die Ampelanlage ausgefallen. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilt, zeige das Lichtsignal permanent rot. Beamte seien vor Ort, um den Verkehr zu regeln.

Die betroffene Kreuzung liegt direkt an der Ausfahrt Siegburg der A560. Autofahrer, die in Siegburg auf die B56 abfahren möchten, können dies weiterhin tun. Der Verkehr wird laut Polizei über separate Rechts-Abbiege-Spuren und somit kreuzungsfrei abgeleitet. Auf diese Weise soll ein Stau auf der Autobahn vermieden werden.