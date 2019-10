Zehn Jahre Luftfahrerschule in Hangelar : 140 Piloten in Hangelar ausgebildet

140 Piloten in Hangelar ausgebildet

Zehn Jahre Luftfahrerschule in Hangelar

In Hangelar hat der Bundesgrenzschutz zehn Jahre Luftfahrerschule gefeiert.

Hangelar Die Luftfahrerschule für den Polizeidienst in Sankt Augustin hat am Donnerstag ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Das Bund-Länder-Projekt hat die Piloten-Ausbildung vereinheitlicht und gemeinsame Sicherheitsstandards etabliert.

Der Hangar der Bundespolizei-Fliegergruppe in Sankt Augustin-Hangelar war gut gefüllt: Mit einem Festakt hat die Fliegergruppe am Donnerstagvormittag das zehnjährige Bestehen der Luftfahrerschule für den Polizeidienst gefeiert. Die gemeinsame Schule des Bundes und der Länder wurde im Herbst 2009 offiziell eingeweiht. Seither haben rund 140 Piloten sowie 45 Flugtechniker ihre Ausbildung in Sankt Augustin abgeschlossen.