Straßen.NRW bessert Beschilderung aus : Montagearbeiten beeinträchtigen den Verkehr auf der A3 bei Siegburg

Symbolbild. Foto: dpa/Jan Woitas

Rhein-Sieg-Kreis In der Nacht von Donnerstag auf Freitag führt Straßen.NRW auf der Autobahn A3 in beiden Fahrtrichtungen zwischen Lohmar und dem Kreuz Bonn/Siegburg Montagearbeiten an der Beschilderung durch. Der Verkehr wird dadurch eingeschränkt.

Zwischen 20 und 5 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag führt Straßen.NRW Ausbesserungsarbeiten an der Beschilderung auf der Autobahn A3 zwischen Lohmar und dem Kreuz Bonn/Siegburg durch. Die Arbeiten finden im Rahmen der seit 2019 begonnenen umfassenden Sanierungsarbeiten auf der A3 in dem beschriebenen Abschnitt statt.

In Richtung Frankfurt wird daher in der genannten Zeit auf dem beschriebenen Abschnitt nur eine Fahrbahn zur Verfügung stehen. In Gegenrichtung kann hingegen eine Fahrspur mehr befahren werden.