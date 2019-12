Verständnis statt Bußgeld : Rhein-Sieg-Kreis bereitet sich auf Masern-Impfpflicht vor

Rhein-Sieg-Kreis Der Leiter des Gesundheitsamts im Rhein-Sieg-Kreis sieht mit Einführung der Masern-Impfpflicht Probleme auf den Kreis zukommen. Die Umsetzung ist nicht geregelt. Die Impfquote im Kreis ist hoch.

Am 1. März 2020 tritt das Masernschutzgesetz in Kraft. Damit will die Politik Kindergarten- und Schulkinder vor der Krankheit schützen. Konkret: Ab diesem Zeitpunkt müssen Kinder ab einem Jahr gegen Masern geimpft sein, wenn sie in einen Kindergarten, zu einer Tagesmutter oder in eine Schule kommen. Wer sein Kind nicht impfen lässt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 2500 Euro rechnen.