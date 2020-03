Neue Maßnahmen im Rhein-Sieg-Kreis : Zutritt zum Kreishaus nur noch mit Termin

Rhein-Sieg-Kreis Die Kreisverwaltung hat beschlossen, den Publikumsverkehr auf ein Minimum zu reduzieren. 90 Personen sind inzwischen mit dem Coronavirus infiziert, zwei schwer erkrankte Covid-19-Patienten wurden in Fachkliniken verlegt.

„Insgesamt ist die Lage sehr ernst“, sagte Landrat Sebastian Schuster am Dienstagmorgen bei der Pressekonferenz des Rhein-Sieg-Kreises. Das Robert-Koch-Institut (RKI) stufe das Risiko für die Bevölkerung durch das neuartige Coronavirus nun als hoch ein. Nach den Bildern aus der Bundespressekonferenz vom Montagabend rückten auch die Ansprechpartner des Kreises deutlich weiter auseinander, „um mit gutem Beispiel voran zu gehen“, so Schuster.

Der moderate Anstieg der Fallzahlen am Dienstagmorgen auf 90 Personen bildet laut Gesundheitsamtsleiter Rainer Meilicke nicht die Realität ab. Allein am Montag wurden im Siegburger Abstrichzentrum 335 Patienten auf Sars-CoV-2 getestet, deren Ergebnisse noch ausstehen. „Wir bilden erst am Donnertag wieder die Wirklichkeit ab“, sagte Meilicke. Das Ausmaß der Infektionen werde im Laufe der Woche noch einmal sprunghaft zunehmen, sagte Schuster. Inzwischen ist nur noch Windeck ohne bestätigten Corona-Fall. Zwei Patienten aus dem Rhein-Sieg-Kreis sind schwer erkrankt. „Sie wurden inzwischen vom Ursprungskrankenhaus in Fachzentren verlegt“, berichtete Meilicke.