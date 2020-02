Gesundheitsamt setzt auf Management-Team : Rhein-Sieg-Kreis bereitet sich auf Coronavirus vor

Rhein-Sieg-Kreis Der Rhein-Sieg-Kreis bereitet sich auf das Coronavirus vor: Das Gesundheitsamt hat nun ein Management-Team zusammengestellt, dazu gibt es eine neu eingerichtete Hotline. Und auch die Kliniken könnten laut eigener Angaben Verdachtspatienten aufnehmen.

Das Coronavirus ist nicht mehr fern . Hinweise auf eine „anhaltende Viruszirkulation“ in Deutschland gibt es nach aktueller Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) zwar nicht. Mit einem Import von weiteren Fällen nach Deutschland müsse indes gerechnet werden, heißt es aus der Bundesoberbehörde für Infektionskrankheiten. Die Berliner sind so etwas wie die zentrale Schaltstelle in Sachen SARS-CoV-2. Ob Deutsche Bahn, die Fluggesellschaften, Flughäfen oder die Kommunen – sie alle geben das Robert-Koch-Institut als letztliche Entscheidungsstelle für mögliche Sofortmaßnahmen an.

Schulungen im Umgang mit Schutzkleidung

Flughäfen und Bahnhöfe in Kontakt mit Gesundheitsbehörden

„Wir gehören nicht zu den fünf Flughäfen in Deutschland, die im Verdachtsfall eines am Corona-Virus erkrankten Passagiers angeflogen werden“, sagte eine Sprecherin des Flughafens Köln/Bonn. Das seien Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München und Berlin. „Wir haben aber natürlich ein Notfallszenario, das etwa dann greift, wenn ein Pilot eine Erkrankung meldet“, so die Sprecherin aus Köln. Dann würde beispielsweise die Maschine an einem speziellen Platz am Terminal andocken. „Wir stehen, wie alle anderen Flughäfen auch, im engen Kontakt zu den Gesundheitsbehörden.“ Spezielle Vorkehrungen wegen der Coronavirus-Epidemie gebe es am Flughafen Köln/Bonn so wie an anderen Flughäfen keine, sagte die Sprecherin. Schließlich gebe es ja auch keine Direktflüge aus China, die bei uns landen. Wer indes bei den Airlines nachfragt, erfährt, dass es Anschlussflüge für Reisende gibt, die einen Flug von China über München nach Köln gebucht haben. Air China fliegt bis München, die Lufthansa übernimmt den Inlandsflug an den Rhein.