Niederkassel : Radfahrer schlägt Scheiben von mindestens 35 Autos ein

Niederkassel Am späten Donnerstagabend hat ein bislang unbekannter Mann in Niederkassel die Scheiben von mindestens 35 geparkten Fahrzeugen eingeschlagen. Bei der Suche nach dem Täter, der auf einem Rad unterwegs gewesen sein soll, kam auch ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz.

Am späten Donnerstagabend wurden in der Region erneut Scheiben von geparkten Fahrzeugen eingeschlagen. Wie die Polizei berichtet, schlug ein bislang unbekannter Täter in Niederkassel-Rheidt und -Mondorf mindestens 35 Scheiben ein.

Mehrere Fälle in den vergangenen Tagen

Die Sachbeschädigungen vom Donnerstagabend reihen sich ein in mehrere Fälle der vergangenen Tage. Zunächst hatte ein Unbekannter in der Nacht zu Dienstag in Bonn die Fensterscheiben von mindestens 28 Autos sowie drei Schaufensterscheiben eingeschlagen, zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurden zudem in Troisdorf-Bergheim und - wie im aktuellen Fall auch - in Niederkassel-Mondorf 19 Autscheiben eingeschlagen. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist bislang unklar.