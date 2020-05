Ratsentscheidungen für Mondorf : Politik beschließt Kita-Erweiterung und Mensa-Neubau in Niederkassel

Niederkassel Niederkasseler Ratsmitglieder beschließen Planungen für eine Erweiterung der Mondorfer Kindertagesstätte und den Bau einer Mensa für die Grundschule.

Gleich drei Sitzungen hatten die Niederkasseler Ratsmitglieder am Mittwoch fast gleichzeitig zu absolvieren. Bauausschuss, Jugendhilfeausschuss und der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales (SKSS) tagten gemeinsam in der Mondorfer Einfachturnhalle an der Realschule. Geschuldet war dieser einmalige Vorgang den geltenden Corona-Regeln. Mit dem notwendigen Abstand führten die Ausschussvorsitzenden Mathias Jehmlich (SKSS), Barbara Schlüter (Jugendhilfe) und Helmut Plum (Bauausschuss) durch die Tagesordnungspunkte, die oft deckungsgleich waren.

An den Grundschulen in Niederkassel und Ranzel wurden diese Maßnahmen bereits in den letzten Jahren durchgeführt und die Planungen für die Grundschulen in Rheidt und Lülsdorf haben begonnen. Die Vorplanungen für die Errichtung einer Mensa mit weiteren Räumen für die OGS-Betreuung/Unterrichtszwecke an der Grundschule in Mondorf sind abgeschlossen. Es ist beabsichtigt, hier, wie auch an den Grundschulen in Mondorf, Rheidt und Lülsdorf, den Baukörper der Mensa für die Grundschule in Ranzel zu wiederholen. Dabei sollen Hinweise der Ranzeler Grundschule zu Detailverbesserungen mit einfließen. Die Mondorfer Mensa wird demnach neben der Turnhalle auf dem rückseitigen Pausenhof gebaut.