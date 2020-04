Unfall in Ranzel : Rollerfahrer aus Niederkassel schwer verletzt

Am Donnerstag kam es zu einem Unfall in Niederkassel. (Symbolbild). Foto: Stefan Ouchner/Symbol

Niederkassel Bei einem Unfall in Niederkassel ist am Donnerstag ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte ihm die Vorfahrt genommen.

Am Donnerstagnachmittag hat es gegen 16.20 Uhr einen Unfall in Niederkassel-Ranzel gegeben, bei dem ein Rollerfahrer schwere Verletzungen davontrug. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ein 56-Jähriger Rollerfahrer auf der Feldmühlestraße in Richtung der Berliner Straße unterwegs. Ein entgegenkommendes Auto wollte an der Einmündung zur Gierslinger Straße nach links abbiegen und erfasste den Rollerfahrer.