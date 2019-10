Mordkommission ermittelt : Schwer verletzte Frau in Niederkassel gefunden

Foto: Benjamin Westhoff Die Mordkommission der Bonner Polizei hat die Ermittlungen übernommen. (Symbolbild).

Niederkassel Am Rheinufer in Niederkassel ist am frühen Sonntagmorgen eine schwer verletzte Frau gefunden worden. Eine Mordkommission ermittelt, die Hintergründe sind noch unklar.

Im Bereich der Nato-Rampe am Rheinufer zwischen Niederkassel-Ort und Rheidt ist am frühen Sonntagmorgen gegen 4.50 Uhr eine schwer verletzte Frau gefunden worden. Die 29-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Woher ihre Verletzungen stammen, war am Sonntag noch völlig unklar. Deshalb nahm die von der örtlichen Polizei hinzugerufene Bonner Mordkommission die Ermittlungen auf.