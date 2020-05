Polizei sucht Zeugen : Schwarzer BMW vor Wohnhaus in Niederkassel gestohlen

Niederkassel In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Niederkassel ein Auto gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Zeit zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, wurde in Niederkassel-Rheidt ein Auto gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei der schwarze BMW 525d vor einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Rheidt abgestellt worden sein, bevor er entwendet wurde.