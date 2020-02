Messer kam zum Einsatz : Mordkommission ermittelt nach Beziehungsstreit in Niederkassel

In der Nacht zu Dienstag ist es in Niederkassel zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. In diesem Haus soll ein Streit eskaliert sein. Foto: Dieter Hombach

Lülsdorf In der Nacht zu Dienstag ist es in Niederkassel-Lülsdorf zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Eine Frau rief am frühen Morgen laut um Hilfe. Die Bonner Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

In der Nacht zum Veilchendienstag eskalierte offensichtlich ein Streit in der Lülsdorfer Dantestraße. Laute Hilferufe einer weiblichen Person am frühen Morgen sorgten für eine großen Polizeieinsatz. Nach ersten Abgeben der Polizei könnte bei dem Streit auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Nach Aussage von Polizeisprecher Burkhardt Rick hat die Bonner Kriminalpolizei der Ermittlungen aufgenommen und eine Mordkommission eingerichtet, da es sich vermutlich um ein versuchtes Tötungsdelikt handelt. Über eventuelle Verletzungen der Frau wollte die Polizei noch keine Angaben machen.