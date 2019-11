Kater kehrt zurück nach Niederkassel : Happy End nach sechs Jahren

Niederkassel 2013 verschwand Kater Paul. Jetzt hat die Niederkasseler Familie Schragen ihn wieder zurück. Eine Frau hatte ihn in einem anderen Bundesland gefunden.

Kater Paul ist 13 Jahre alt und eine waschechte Maine-Coon-Katze. Eigentlich hat er ein langes flauschiges Fell, das man im Moment aber nur erahnen kann. Sechs Jahre und vier Monate war das Tier, das schon als Kitten bei Familie Schragen in Niederkassel einzog, verschwunden, niemand wusste, wie es um es stand. Bis eine Frau Kater Paul nahe Gießen entdeckt hat. Inzwischen hat er in seinem Niederkasseler Zuhause wieder fast zu alten Kräften gefunden.

Es war an einem Samstag, am 23. Januar 2013, als Paul wie gewohnt gegen 18 Uhr noch einmal zu einer Runde um den Block ansetzte. Für gewöhnlich saß er zwei Stunden später vor der Tür und miaute, um eingelassen zu werden. „Ich kann mich noch erinnern, dass meine Enkelin ihn gestreichelt hat, kurz bevor wir ihn raus ließen“, sagt Waltraud Schragen und ihr kommen fast die Tränen. Ganz gegen seine Gewohnheit kehrte Paul an diesem Abend nicht nach Hause zurück.