65.000 Euro wert : Hochwertiger BMW in Niederkassel gestohlen

Niederkassel Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag einen BMW 750 D xDrive im Wert von rund 65.000 Euro in Niederkassel-Mondorf gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Spurlos verschwunden ist in der Nacht auf Montag eine BMW-Limousine vom Grundstück eines Einfamilienhauses an der Rheidter Straße in Niederkassel-Mondorf. Wie die Polizei berichtet, stand der Wagen vor der Haustür, der Diebstahl wurde am Morgen um 7 Uhr festgestellt.