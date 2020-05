Container als Lösung : Bewohner aus dem „Haus am Deich“ können wieder Besuch empfangen

Besuchsraum am Haken: Ein Kran hievt den Container an seinen Standort. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel Wochenlang konnten die Bewohner der Alten- und Behinderteneinrichtung „Haus am Deich“ in Rheidt keine Angehörigen treffen. Jetzt ermöglicht eine neue Lösung deren Besuch unter Corona-Schutzauflagen: Ein Container mit Sprechanlage und Glasscheibe.

Pünktlich um acht am Mittwochmorgen schwenkte Kranführer Guido Bennerscheid den zweieinhalb Tonnen schweren Container an seinen Platz im Garten des Hauses am Deich in Niederkassel-Rheidt. Innerhalb weniger Minuten war das Wohnhaus für Menschen mit geistiger Behinderung um einen Besucherraum reicher – ein Raum, in dem Bewohnern und Gäste sich nach sieben Wochen Lockdown gefahrlos wieder begegnen können.