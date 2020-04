Weitere Gutachten gefordert : Bürgerinitiativen kritisieren Verfahren zur neuen Rheinquerung in Niederkassel

Niederkassel Bürgerintiativen üben Kritik am bisherigen Vorgehen für die Vorbereitung einer neuen Rheinquerung und fordern weitere Gutachten, bevor eine Variante ausgewählt werden kann.

So sind die Bürgerinitiativen der Meinung, dass die im Verkehrswegeplan angenommene nördliche Variante derzeit nicht mehr weiterverfolgt werde. Die Belastungen durch eine zusätzliche Brücke an anderer Stelle stehe jedoch ihrer Meinung nach nicht im Verhältnis zum Nutzen der Brücke, so die Bürgerinitiativen. Kritik gibt es auch am Verkehrsgutachten als Grundlage zur Bewertung der Varianten. Ihrer Meinung nach sei die Sperrung der Leverkusener Brücke für den Schwerlastverkehr ebenso wie Erweiterungsmaßnahmen an der A3 und am Kölner Ring sowie an der Bonner Nordbrücke Ursachen für die aktuellen Verkehrsprobleme.