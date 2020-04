Am Liburer Weg : Privates Feld in Uckendorf stand in Flammen

Privates Feld in Uckendorf stand in Flammen

Am Montagnachmittag hat ein Feld in Uckendorf gebrannt. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel Am Montagnachmittag ist die Feuerwehr Niederkassel zu einem Böschungsbrand am Liburer Weg ausgerückt. Ein privates Grundstück hatte Feuer gefangen.

Am Montagnachmittag hat ein Grundstück am Liburer Weg in Niederkassel-Uckendorf gebrannt. Laut GA-Informationen brach der Brand an einer tiefer liegenden Böschung aus.