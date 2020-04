Unfall in Niederkassel-Ranzel : 21-Jährige überfährt Verkehrsschild beim Abbiegen

Eine 21-Jährige hat mit ihrem Auto ein Verkehrsschild überfahren. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel-Ranzel Eine 21-Jährige hat am Donnerstagmorgen beim Abbiegen ein Verkehrsschild in Niederkassel-Ranzel überfahren. Die Autofahrerin wurde in einem Rettungswagen behandelt.



Am Donnerstagmorgen kam es gegen 9 Uhr in Niederkassel-Ranzel zu einem Verkehrsunfall. Nach vorläufigen Angaben der Polizei befuhr eine 21-jährige Autofahrerin mit ihrem VW UP die Markusstraße. Beim Versuch, nach links auf die Porzer Straße abzubiegen, überfuhr sie aus bisher unbekannten Gründen ein Verkehrsschild an einer Querungshilfe.