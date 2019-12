902 Quadratkilometer groß : Neues Wolfsverdachtsgebiet im Rhein-Sieg-Kreis ausgewiesen

Rhein-Sieg-Kreis Im Rhein-Sieg-Kreis wurde ein neues Wolfsverdachtsgebiet ausgewiesen. In Teilen des Kreises bekommen Tierhalter Förderung vom Land. Schafhalter aus der Region hatten bereits eine Arbeitsgruppe gebildet, um sich für Entschädigungen einzusetzen.

In Nordrhein-Westfalen hat sich möglicherweise ein weiterer Wolf angesiedelt. Fotos und genetische Spuren an gerissenen Nutz- und Wildtieren legten nahe, dass ein Wolf im Oberbergischen Land ortstreu geworden sei, teilte das Umweltministerium des Landes am Dienstag in Düsseldorf mit. Derselbe Wolf sei auch im Landkreis Neuwied im benachbarten Bundesland Rheinland-Pfalz nachgewiesen worden. Es handele sich um ein weibliches Tier. Noch in dieser Woche werde ein „Wolfsverdachtsgebiet“ für die Region ausgewiesen.

In Nordrhein-Westfalen gibt es bislang drei standorttreue Wölfe und entsprechende Wolfsgebiete: Sie liegen alle voneinander entfernt in der Region um Schermbeck nördlich des Ruhrgebiets, in der Eifel und in der Senne bei Bielefeld. Wie berichtet, hatte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz im September den ersten Nutztier-Riss eines Wolfs in Much bestätigt. Im Mai hatte ein Landwirt einen Wolf in Eitorf fotografiert.