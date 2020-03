Folgenschwerer Unfall in Windeck : Zwei Motorradfahrer verletzen sich bei Zusammenstoß schwer

Folgenschwerer Unfall in Windeck

Windeck Am Freitagnachmittag ist es auf der B256 bei Windeck-Roßbach zu einer folgenschweren Kollision zweier Motorradfahrer gekommen. Beide wurden schwer verletzt in Kliniken der Umgebung transportiert.

Ein 39-jähriger Hondafahrer ist am Freitagnachmittag auf dem Schladernring (B256) in Richtung Waldbröl aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem entgegenkommenden 55-jährigen Suzuki-Fahrer frontal zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden dabei schwer verletzt. Sie mussten zur weiteren medizinischen Betreuung in benachbarte Kliniken transportiert werden.