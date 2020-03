Mit Haftbefehl gesucht : Windecker ruft Polizei und wird selbst festgenommen

Windeck Am Dienstagmittag wurde ein Mann in Windeck festgenommen, der wegen eines Streits die Polizei rief. Er hatte vergessen, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.

Am Dienstagmittag geriet ein 25-jähriger Windecker in einen Streit mit einem Beschäftigten der Gesamtschule Windeck an der Hurster Straße.