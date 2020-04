Fahrlässige Brandstiftung? : Verlassenes Lagerfeuer sorgt für Feuerwehreinsatz bei Much

Lohmar Mehrere Wald- und Flächenbrände hielten die Feuerwehren im Rhein-Sieg-Kreis in Atem. Am Abend war offenbar auch noch ein Lagerfeuer außer Kontrolle geraten.

Zu zwei Bränden ist die Freiwillige Feuerwehr Lohmar am Dienstag ausgerückt. Am Nachmittag bekämpften die Einsatzkräfte einen Flächenbrand am Ortsrand von Wahlscheid. Wie die Wehr mitteilte, brannten an einem Hang oberhalb der Straße Grube Pilot an zwei Stellen insgesamt 50 Quadratmeter Unterholz, als die ersten Kräfte eintrafen.