Hoher Schaden : Unbekannte beschädigen Kunstwerk in Neunkirchen-Seelscheid

Unbekannte beschädigen Kunstwerk in Neunkirchen-Seelscheid

Das Kunstwerk auf einem Kreisel in Neunkirchen-Seelscheid wurde beschädigt. Foto: Polizei Rhein-Sieg

Neunkirchen-Seelscheid In Neunkirchen-Seelscheid haben bislang Unbekannte über die Pfingsttage ein Kunstwerk an einem Kreisverkehr stark beschädigt. Der Schaden ist hoch.

In Neunkirchen-Seelscheid beschädigten bislang unbekannte Täter über die Pfingsttage ein Kunstwerk. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, seien die Täter vermutlich zwischen Samstagabend, 30. Mai, und Montagmittag, 1. Juni, auf die Stahlkonstruktion am Kreisverkehr Hauptstraße/Eisenerzstraße geklettert. Dort hätten sie „durch Ruckbewegungen“ das Edelstahlkunstwerk aus der Verankerung gebrochen.