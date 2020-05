Kontrollen im Rhein-Sieg Kreis : Prüfer stellen keine Mängel in Schlachtbetrieben fest

Rhein-Sieg-Kreis Keiner der 27 kontrollierten fleischverarbeitenden Betriebe im Rhein-Sieg-Kreis hat nach Angaben der Bezirksregierung gegen die Corona-Schutzauflagen verstoßen. Unterdessen plant der Kreis nun auch Corona-Tests bei Saisonarbeitern in der Landwirtschaft.

Es gibt gute und weniger gute Nachrichten aus dem Regierungsbezirk Köln. Wie aus dem aktuellen Lagebericht der Bezirksregierung vom Mittwoch hervorgeht, wurden in keinem Schlachtbetrieb des Regierungsbezirks Köln Arbeitsschutzmängel in Bezug auf die Ausbruchsprävention für das Coronavirus Sars-CoV-2 festgestellt.

Am Montag haben zehn Gewerbeaufsichtsbeamte insgesamt 27 fleischverarbeitende Betriebe hinsichtlich der Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen und dem Schutz der Beschäftigten vor einer Ausbreitung des Coronavirus überprüft, darunter auch die Firma Willms Fleisch in Ruppichteroth .

Keine Firma hat eigene Werkarbeiter-Unterkünfte

Viele der Betriebe stellten sich laut Lagebericht dabei als kleine Metzgereien heraus. Nur acht Firmen beschäftigen mehr als 100 Mitarbeiter. „Kein fleischverarbeitender Betrieb stellt eigene Unterkünfte, für die unsererseits ein Betretungsrecht bestünde, jedoch vermieten einige Betriebe Wohnungen an Werkvertragnehmer. Oftmals erfolgen die Akquise, Vermittlung und Unterbringung der Werkvertragnehmer über weitere Subunternehmer“, heißt es in dem Bericht, der dem GA vorliegt.

Drei Einsatzkräfte aus dem Kreis sind infiziert

Laut Lagebericht sind im Rhein-Sieg-Kreis aktuell drei Einsatzkräfte aus dem Bereich Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz mit Sars-CoV-2 infiziert, 19 befinden sich in Quarantäne. Das ist die höchste Zahl im Regierungsbezirk. Lediglich in Köln (2) und Heinsberg (1) gibt es ebenfalls Fälle.

Der Rhein-Sieg-Kreis plant in 135 Alten- und Pflegeeinrichtungen rollierend auf das Coronavirus zu testen; dabei sollen die Bewohner zunächst einmalig und das Personal in regelmäßigen Abständen abgestrichen werden. Begonnen wird in zwölf Einrichtungen, in denen bereits Corona-Fälle aufgetreten waren. Zudem sollen bei Saisonarbeitskräften aus Unternehmen im landwirtschaftlichen Bereich und aus Schlachtbetrieben Abstriche genommen werden, sofern diese in Sammelunterkünften untergebracht sind.