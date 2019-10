Leichte Verletzungen : 22-Jähriger überschlägt sich mit Auto in Lohmar

22-Jähriger überschlägt sich mit Auto in Lohmar

Lohmar Ein 22-Jähriger aus Rösrath ist am Mittwochmorgen mit seinem Kleinwagen in Lohmar verunglückt. Aus noch ungeklärter Ursache war er mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen.

Relativ glimpflich endete der Unfall eines 22-jährigen Rösrathers am Mittwoch in Lohmar. Laut Bericht der Polizei war der junge Mann gegen 7.15 Uhr mit seinem Kleinwagen auf der Rösrather Straße von Lohmar-Honrath kommend in Richtung Wickuhl unterwegs, als er verunglückte.