Brölstraße in Ruppichteroth : Patient stirbt bei Unfall mit Krankenwagen

Brölstraße in Ruppichteroth

In Ruppichteroth ist ein Krankenwagen verunglückt.

Ruppichteroth Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochmittag in Ruppichteroth ereignet. Ein Krankenwagen ist aus ungeklärter Ursache von der Brölstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein Patient wurde bei dem Unfall tödlich verletzt.

Noch unklar sind die genauen Umstände eines schweren Unfalls am Mittwochmittag in Ruppichteroth. Ein Krankenwagen ist auf der Brölstraße (B478) in Fahrtrichtung Waldbröl kurz hinter dem Ortsende von Oeleroth von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.