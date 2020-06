Tödlicher Unfall in Oberdreisbach : Mann gerät bei Feldarbeiten unter Traktor

Am Dienstagabend ist ein Mann bei einem Unfall mit einem Traktor schwer verletzt worden. Foto: Christof Schmoll

Oberdreisbach Ein Mann ist am Dienstagabend in Oberdreisbach bei Much gestorben, nachdem er bei Feldarbeiten in das rotierende Anbauteil eines Traktors geraten war.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Ein Mann ist bei Feldarbeiten unter einen Traktor geraten und gestorben. Er war am Dienstagabend in Oberdreisbach bei Much offenbar in ein rotierendes Anbauteil geraten, wie die Polizei am Dienstag dem GA vor Ort mitteilte.