Nach Brand in Lohmar : Verdacht auf Brandstiftung im Außenbereich der „Villa Friedlinde“

Im Außenbereich des städtischen Begegnungszentrums „Villa Friedlinde“ in Lohmar hat es am Dienstagabend gebrannt. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Eine überdachte Sitzgruppe im Park am städtischen Begegnungszentrum „Villa Friedlinde“ in Lohmar hat am Dienstagabend gebrannt. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.



Am Dienstagabend hat es gegen 20.45 Uhr in einem Park am städtischen Begegnungszentrum „Villa Friedlinde“ in Lohmar gebrannt. Eine überdachte Außensitzgruppe hatte Feuer gefangen. Sie wird seit Jahren als Generationentreff und überwiegend von Jugendlichen genutzt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, geht sie aktuell von Brandstiftung aus. Zwei junge Männer sollen dabei beobachtet worden sein, wie sie auf dem Holztisch mit Feuer und Papier hantierten und den Tisch in Brand setzten.

Die Männer sollen zwischen 15 und 20 Jahre alt sein. Der eine soll ein südländisches Erscheinungsbild und dunkle Haare haben. Außerdem trug er ein rotes Sportshirt, eine rote kurze Sporthose und eine schwarze Radlerhose. Der zweite Mann soll westeuropäisch aussehen und eine schlanke Figur haben.

Wie die Feuerwehr dem GA vor Ort mitteilte, hatten die hölzerne Tischgruppe sowie das Überdach und die Fassade des Anbaus, auf den das Feuer übergegriffen hat, gebrannt. Dabei seien mehrere große Scheiben des Anbaus geplatzt.

Die Lohmarer Feuerwehrleute hatten den Rauch im Park an der Villa bemerkt, als sie auf dem Rückweg von einem Tiernot-Einsatz auf einem Lohmarer Weiher waren. Bis zum Eintreffen der Löschfahrzeuge wurde das Feuer mit zwei Handlöschern in Schach gehalten und so eine Ausdehnung verhindert. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Foto: Christof Schmoll Eine Sitzgruppe im Außenbereich des städtischen Begegnungszentrums „Villa Friedlinde“ in Lohmar hat am Dienstagabend gebrannt.

