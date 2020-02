Vollbrand auf dem Hecknaaferhof : Strohlager auf dem Hecknaaferhof in Much ausgebrannt

Auf dem Hecknaaferhof stand ein Strohlager in Vollbrand. Foto: Christof Schmoll

Much In Much ist am Dienstagmittag ein Strohlager auf dem Hecknaaferhof ausgebrannt. Den angebauten Wohntrakt aus Holz konnte die Feuerwehr vor den Flammen schützen.

In Much stand am Dienstagmittag auf dem Hecknaaferhof ein Strohlager in Flammen. Neben den Einsatzkräften aus Much waren auch die Feuerwehr aus Overath, Neunkirchen-Seelscheid sowie Lohmar vor Ort. Sie konnten den angebauten Wohntrakt aus Holz abschirmen. Das Heulager und die Werkstatt sind jedoch komplett ausgebrannt und eingestürzt.

Kurz vor 12 Uhr wurde die Mucher Feuerwehr alarmiert und in die Bio-Hofanlage mit Rinder-Zuchtbetrieb gerufen, erklärte der Mucher Wehrleiter Markus Büscher vor Ort. Der Brand im Strohlager breitete sich durch den Wind explosionsartig auf eine weitere Halle mit Fahrzeugen und Werkstatt aus. Das anliegende Wohnhaus konnte dank des vorbeugenden Brandschutzes durch den Hof vor den Flammen geschützt werden, so Büscher.

Foto: Christof Schmoll 30 Bilder Strohlager in Much steht in Flammen.

Der Brand hat einen immensen Sachschaden verursacht. Unter anderem ein Teleskoplader und eine Ballenpresse sind ausgebrannt. Ein Dieseltank wurde zerstört und ist teilweise ausgelaufen. Tiere und Menschen sind jedoch nicht von dem Brand betroffen. Die Rinder standen in einem Offenstall und wurden zum Schutz vor dem Rauch auf die Weide geführt.