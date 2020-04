Nach Streit : Sprengstoff und Waffen in Wohnhaus in Much gefunden

Am Montagabend ist in einem Wohnhaus in Much Sprengstoff gefunden worden. Foto: Christof Schmoll

Much Am Montag wurde in Much ein Wohnhaus durchsucht. Dabei fand die Polizei unter anderem Waffen und Sprengstoff.



Am Montagabend kam es gegen 18.30 Uhr zu einem Sprengstoff- und Waffenfund in einem Wohnhaus in Much. Vorangegangen war dem Fund ein Streit zwischen dem Vermieter und dem Mieter des Hauses.

Nach ersten Informationen sollte die Wohnung geräumt werden, weil der Mieter zwei Monate nicht dort gewesen sein soll. Dabei kam es laut der Polizei zu einer gefährlichen Körperverletzung gegen den Vermieter. Der Mieter soll den Vermieter mit einem Spaten verletzt haben.

Der Mieter wurde vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung der nach Polizeiangaben vermüllten Wohnung wurden ein Schwert, eine Machete, ein Messer, eine leere Übungsgranate und alte Munition gefunden.

