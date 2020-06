Unter Arbeitsmaschine eingeklemmt : 70-Jähriger stirbt bei Unfall mit Traktor in Much

Am Dienstagabend ist ein Mann bei einem Unfall mit einem Traktor tödlich verunglückt. Foto: Christof Schmoll

Much Bei einem Arbeitsunfall am Dienstag in Much-Oberdreisbach ist ein Mann gestorben. Der 70-Jährige war bei Feldarbeiten von einer Arbeitsmaschine eingeklemmt worden, die an einen Traktor angehängt war.



Ein 70-Jähriger ist am Dienstag in Much-Oberdreisbach bei einem Unfall mit einem Traktor ums Leben gekommen. Der Mann war von einer an dem Traktor angehängten Arbeitsmaschine eingeklemmt worden. Die Polizei geht von einem Arbeitsunfall mit Todesfolge aus, wie ein Sprecher am Mittwochmorgen auf GA-Anfrage sagte. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei hat nach eigenen Angaben Sachverständige hinzugezogen und die Arbeitsmaschine sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.