Tödlicher Unfall in Oberdreisbach : 69-Jähriger gerät bei Feldarbeiten unter Traktor

Am Dienstagabend ist ein Mann bei einem Unfall mit einem Traktor tödlich verunglückt. Foto: Christof Schmoll

Oberdreisbach Bei einem schweren Unfall ist am Dienstag ein Mann in Oberdreisbach bei Much gestorben. Der 69-Jährige war bei Feldarbeiten unter einen Traktor geraten.



Ein 69-Jähriger ist am Dienstag in Much-Oberdreisbach bei einem schweren Unfall mit einem Traktor ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei vor Ort war der Mann unter das Fahrzeug geraten und unter einer am Traktor angebauten Arbeitsmaschine eingeklemmt worden. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.