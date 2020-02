Beißender Geruch in Lohmarer Lokal : Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

In einem Lohmarer Lokal ist offenbar Buttersäure ausgetreten. Foto: Christof Schmoll

Lohmar In einem Ladenlokal in Lohmar klagten am Dienstag vier Personen über Reizungen der Atemwege, aufgrund eines noch unbekannten Stoffes lag ein beißender Geruch in der Luft. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Nach dem Einsatz von Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und Rettungsdienst am Dienstagmittag in Lohmar dauern die Ermittlungen an. Das teilte die Polizei am Mittwochmittag mit. In einem Lokal an der Hauptstraße lag ein beißender Geruch in der Luft. Vier Mitarbeiter des Geschäfts, in dem eine Personalagentur untergebracht ist, klagten über Atemwegsreizungen. Die Polizei ermittelt daher wegen Körperverletzung, sagte Polizeisprecher Burkhard Rick.

Die Hintergründe des Vorfalls sind weiter unklar. Ob der Geruch von einem Briefumschlag ausging, der am Freitag dort eingetroffen war, sei noch völlig unklar. Um welchen Stoff es sich handelte, werde ebenfalls noch untersucht. Die Wehrleute hatten den Briefumschlag gefunden, sichergestellt, luftdicht verpackt und an die Polizei für die weiteren Ermittlungen übergeben. „Wir stehen am Anfang der Ermittlungen“, sagte Rick.

Womöglich war Buttersäure ausgetreten, hieß es am Dienstag von Einsatzkräften vor Ort. Buttersäure stellt eine Gefahr dar, da sie bei Kontakt Augen und Atemwege reizen kann.

Um den unbekannten Stoff nicht zu verbreiten, verzichtete die Feuerwehr darauf, die Räume zu lüften. Aufgrund des beißenden Geruchs mussten die Wehrleute unter Atemschutz arbeiten. Auch die Spurensicherung der Kripo war vor Ort.

