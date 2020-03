Agger führt deutliches Hochwasser : Haus in Lohmar-Wahlscheid drohte überflutet zu werden

Die Agger führt deutliches Hochwasser, wie in Lohmar zu sehen ist. Foto: Christof Schmoll

Lohmar In Lohmar-Wahlscheid droht ein Wohnhaus unterhalb eines Hanges überflutet zu werden. Die Agger führt seit Mittwoch Hochwasser: War sie am Morgen noch in ihrem 15 Meter breiten Bett, ist sie am Abend etwa 200 Meter breit.



Die Feuerwehr hat in Wahlscheid eine Sandsackbarriere verlegt, um Schäden abzuwenden. Möglichweise seien Kanalisierungen eines kleinen Baches zugesetzt, so dass sich das Wasser oberirdisch aufstaut, hieß es vor Ort von den Wehrleuten.

Der Wasserstand am Pegel Lohmar beträgt am Mittwochabend rund 375 Zentimeter, gestern waren es noch 125. Die Feuerwehr sprach angesichts des beeindruckenden Anblicks bereits von der „Lohmarer Seenplatte“.

