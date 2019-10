Brölstraße in Ruppichteroth : Häftling auf Freigang schlägt Mann zusammen

Brölstraße in Ruppichteroth

Ruppichteroth Auf der Brölstraße in Ruppichteroth ist am Samstagnachmittag ein Mann mutmaßlich nach einem Streit zusammengeschlagen worden. Der Tatverdächtige befand sich seit dem Morgen im Hafturlaub aus der JVA Attendorn.

Gegen 15.02 Uhr am Samstagnachmittag wurde die Polizei zu einem verletzten 38-Jährigen auf der Brölstraße in Ruppichteroth gerufen. Der Verletzte war nach eigenen Angaben im Anschluss an einen verbalen Streit durch einen 35-jährigen Ruppichterother zusammen geschlagen worden.