Fünf Fahrzeuge beteiligt : Fünf Verletzte bei Unfall auf A3 in Lohmar

Auf der A3 hat sich am Freitagabend in Höhe Lohmar ein Unfall ereignet. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Bei einem Unfall auf der A3 wurden am Freitagabend in Höhe Lohmar fünf Menschen verletzt.

Bei einem Unfall auf der A3 wurden am Freitagabend in Höhe Lohmar fünf Menschen verletzt. Der Verkehr läuft in Fahrtrichtung Frankfurt aktuell nur auf zwei Spuren. Die Auffahrt Lohmar Nord ist zudem in Richtung Frankfurt gesperrt.