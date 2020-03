Einsatz im Bergischen : Feuerwehr löscht mehrere Brandherde in Waldgebiet bei Lohmar

In einem Waldgebiet nahe Lohmar zwischen den Stadtteilen Donrath und Ellhausen brannte es an verschiedenen Stellen. Die Ursache ist nicht geklärt. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Am Freitagnachmittag war ein Waldgebiet nahe Lohmar an einigen Stellen in Brand geraten. Die Feuerwehr musste mit mehreren Einheiten löschen.



Durch die andauernde Trockenheit der letzten Tage ist die Wald- und Graslandgefahr auf Stufe Rot. In Lohmar ist nun aus noch ungeklärten Gründen ein Waldgebiet zwischen den Stadtteilen Donrath und Ellhausen an einigen Stellen in Brand geraten. Die Feuerwehr musste kurz vor 18 Uhr am Freitagnachmittag mit mehreren Einheiten ausrücken und die Brandherde löschen.

