Mehrstündiger Feuerwehreinsatz : Großflächiges Waldstück an der B56 in Much in Brand

Am Montagabend hat es einen weitflächigen Waldbrand an der B56 zwischen Much-Wellerscheid und Much-Hündekausen gegeben. Foto: Christof Schmoll

Much Am Montagabend hat es einen großflächigen Waldbrand an der B56 zwischen Much-Wellerscheid und Much-Hündekausen gegeben. Mehrere Feuerwehreinheiten aus der Region mussten ausrücken, um den Brand zu löschen.



Am Montagabend hat ein großflächiges Waldstück zwischen Much-Wellerscheid und Much-Hündekausen Feuer gefangen. Laut GA-Informationen standen 5000 bis 10.000 Quadratmeter Fichtenwald in Flammen. Feuerwehreinheiten aus Much, Wiehl, Lohmar, Troisdorf sowie Siegburg mussten ausrücken, um den Brand zu kontrollieren.

Die Löscharbeiten der Einsatzkräfte wurden erschwert, weil sich das betroffene Waldstück an einem Hang befand. Auch die Wasserversorgung bereitete den Einsatzkräften massive Probleme, sodass sie eine 500 Meter lange Leitung aus dem Wahnbach verlegten. Ein Landwirt half zwischenzeitlich mit einem Wassertank aus. Mehrere Bauern unterstützten den Einsatz mit Güllefässern.

