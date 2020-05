Großeinsatz der Feuerwehr : Fachwerkscheune in Seelscheid fällt Vollbrand zum Opfer

Fachwerkscheune in Seelscheid fällt Vollbrand zum Opfer

Seelscheid-Mohlscheid Zum Glück konnte durch den Einsatz der Feuerwehrleute verhindert werden, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen. Für die leerstehende Scheune selbst war es jedoch zu spät.

Am frühen Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Seelscheid-Mohlscheid gerufen. Betroffen war eine aus zwei Baukörpern bestehende Fachwerkscheune. Der Dachstuhl wurde komplett erfasst. Beide Löschzüge aus Neunkirchen und Seelscheid sowie der Feuerwehr Much waren im Einsatz.