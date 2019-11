Beamte retteten Frau vor Ertrinken : Eitorfer Polizisten erhalten Rettungsmedaille

Eitorf/Köln Zwei Polizisten aus Eitorf haben am Mittwochabend die Rettungsmedaille erhalten. Sie retteten im Dezember 2017 eine Frau aus der eiskalten Sieg und begaben sich dabei selbst in Gefahr. Die Ehrung wurde verliehen von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.

Zwei Polizisten der Polizeiwache Eitorf haben am Mittwochabend in Köln die Rettungsmedaille von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet erhalten. Andre Czaika und Hans-Ralf Voigt waren am 2. Dezember 2017 bei gefährlichem Hochwasser in die 5 Grad kalte Sieg gestiegen und hatten eine Frau vor dem Ertrinken gerettet. Sie konnten die verwirrt wirkende und verletzte Frau ans Ufer bringen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in eine Klinik gebracht.