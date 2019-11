L312 : Ein Schwerverletzter bei Unfall in Windeck

In Windeck-Leuscheid gab es am Freitagabend einen Unfall. Foto: Christof Schmoll

Windeck Bei einem Unfall auf der L312 in Windeck-Leuscheid wurde am Freitagabend ein 52-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache war er in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Pkw kollidiert.

Auf der L312 in Windeck-Leuscheid hat es am späten Freitagabend einen Unfall gegeben, bei dem ein 52-Jähriger aus Windeck schwer verletzt wurde. Er wurde in die Bonner Uniklinik gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann in seinem Opel von Werder Mühle kommend in Richtung Leuscheid und geriet in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. In der Folge kollidierte er mit einem ihm entgegenkommenden Audi.

Der 44-jährige Audifahrer aus Eitorf verlor die Kontrolle über seinen Wagen und stürzte mit seinem Fahrzeug eine Böschung hinab, erlitt glücklicherweise aber nur leichte Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus nach Siegburg.

