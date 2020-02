Sturmschäden in Lohmar : Dachelement von Reithalle in Lohmar hat sich gelöst

In Lohmar hat sich ein Dachelement einer Reithalle gelöst. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Die stürmischen Windböen haben am Sonntag erste Spuren in der Region hinterlassen. In Lohmar hat sich ein Element des Daches einer Reithalle gelöst und droht wegzufliegen.

Sturmböen von bis zu 85 Kilometern in der Stunde haben am Sonntagmittag auch im Rhein-Sieg-Kreis erste Spuren hinterlassen. In Lohmar hat sich ein Element des Daches einer 70 mal 30 Meter großen Reithalle gelöst und droht wegzufliegen.

