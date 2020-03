Mann aus Much gestorben : Rhein-Sieg-Kreis vermeldet ersten Toten durch Coronavirus

Ein Mann aus Much ist an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. (Symbolfoto). Foto: dpa/Jonas Güttler

Rhein-Sieg-Kreis Ein Mann aus Much ist an den Folgen einer Erkrankung durch das neuartige Coronavirus verstorben. Damit vermeldet der Rhein-Sieg-Kreis den ersten Toten durch Covid-19.

Erstmals ist ein Mensch aus dem Rhein-Sieg-Kreis an Covid-19 gestorben. Nach Angaben von Landrat Sebastian Schuster handelt es sich um einen Mann mittleren Alters aus Much. „Er war Passagier eines Kreuzfahrtschiffes und ist dort erkrankt“, sagte Schuster am Dienstagmorgen bei einem Pressetermin am neuen Abstrichzentrum in Rheinbach.